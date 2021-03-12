На базе санаторно-курортных и оздоровительных организаций республики в 2020 году получили оздоровление 67 277 жителей Брестской области, что на 44% меньше чем в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, на оздоровление граждан затрачено Br20 млн государственных средств, что составило 73,3% к 2019 году.

В здравницах республики прошли санаторно-курортное лечение 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Также поправили свое здоровье 1286 инвалидов I и II группы, проживающих в области и имеющих первоочередное бесплатное право на получение путевок.

В целом в 2020 году 56,8 тыс. детей области получили оздоровление в санаториях и оздоровительных лагерях всех типов, что на 48,8% меньше прошлого года, в том числе около 8 тыс. детей из числа проживающих и обучающихся на загрязненных территориях и 45,7 тыс. в оздоровительных лагерях, в том числе в летний период – 25,6 тыс.

Охват оздоровлением детей Брестской области в летний период 2020 года от числа обучающихся составил 15,7%. План по оздоровлению с учетом строго заявительного принципа и эпидемиологической ситуации выполнен на 40,3%.

В лагерях всех типов летом прошлого года отдохнуло 1025 детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, 236 детей-инвалидов, 591 ребенок, состоящий на профилактическом учете и находящемся в социально опасном положении и 2792 ребенка из многодетных семей, что составляет 18% от всех детей, получивших оздоровление.

На удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников бюджетной сферы, доплату до полной стоимости путевок для детей-инвалидов, детей-сирот и других социально не защищенных категорий использовано Br304,0 тыс. из средств местного бюджета (в 2019 г. – Br425,6 тыс.).

В Брестской области в настоящее время 43 аттестованных санаторно-курортных и оздоровительных организации различной ведомственной подчиненности и форм собственности, в том числе 15 санаторно-курортных организаций (из них 2 студенческие), 4 базы отдыха, 3 оздоровительных центра и 21 стационарный оздоровительный лагерь.

В период с мая по июль 2020 года была приостановлена работа 10 санаторно-курортных организаций области, продолжили работу 5 учреждения со средней загрузкой 15%, в каждом из них были разработаны планы мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции.

Заполняемость санаторно-курортных организаций области по итогам 2020 года составила 66,7% (в 2019 г. – 87,6%). Общая выручка от реализации услуг составила Br46,3 млн, или 66,7% к прошлому году.

Доход от экспорта санаторно-курортных и оздоровительных услуг составил Br4,5 млн, или 24% к прошлому году. В здравницах области отдохнуло 4,8 тысячи иностранных граждан, или 20,4% от прошлого года.