ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ В САНАТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ БОЛЕЕ 67 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРАЧЕНО BR20 МЛН РУБЛЕЙ ГОССРЕДСТВ


17:06 12.03.2021

На базе санаторно-курортных и оздоровительных организаций республики в 2020 году получили оздоровление 67 277 жителей Брестской области, что на 44% меньше чем в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, на оздоровление граждан затрачено Br20 млн государственных средств, что составило 73,3% к 2019 году.

В здравницах республики прошли санаторно-курортное лечение 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Также поправили свое здоровье 1286 инвалидов I и II группы, проживающих в области и имеющих первоочередное бесплатное право на получение путевок.

В целом в 2020 году 56,8 тыс. детей области получили оздоровление в санаториях и оздоровительных лагерях всех типов, что на 48,8% меньше прошлого года, в том числе около 8 тыс. детей из числа проживающих и обучающихся на загрязненных территориях и 45,7 тыс. в оздоровительных лагерях, в том числе в летний период – 25,6 тыс.

Охват оздоровлением детей Брестской области в летний период 2020 года от числа обучающихся составил 15,7%. План по оздоровлению с учетом строго заявительного принципа и эпидемиологической ситуации выполнен на 40,3%.

В лагерях всех типов летом прошлого года отдохнуло 1025 детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, 236 детей-инвалидов, 591 ребенок, состоящий на профилактическом учете и находящемся в социально опасном положении и 2792 ребенка из многодетных семей, что составляет 18% от всех детей, получивших оздоровление.

На удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников бюджетной сферы, доплату до полной стоимости путевок для детей-инвалидов, детей-сирот и других социально не защищенных категорий использовано Br304,0 тыс. из средств местного бюджета (в 2019 г. – Br425,6 тыс.).

В Брестской области в настоящее время 43 аттестованных санаторно-курортных и оздоровительных организации различной ведомственной подчиненности и форм собственности, в том числе 15 санаторно-курортных организаций (из них 2 студенческие), 4 базы отдыха, 3 оздоровительных центра и 21 стационарный оздоровительный лагерь.

В период с мая по июль 2020 года была приостановлена работа 10 санаторно-курортных организаций области, продолжили работу 5 учреждения со средней загрузкой 15%, в каждом из них были разработаны планы мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции.

Заполняемость санаторно-курортных организаций области по итогам 2020 года составила 66,7% (в 2019 г. – 87,6%). Общая выручка от реализации услуг составила Br46,3 млн, или 66,7% к прошлому году.

Доход от экспорта санаторно-курортных и оздоровительных услуг составил Br4,5 млн, или 24% к прошлому году. В здравницах области отдохнуло 4,8 тысячи иностранных граждан, или 20,4% от прошлого года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2021
валюта курс
EUR 3.0956
USD 2.5933
RUB 3.5259
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0956 -0.0025
USD 2.5933 +1
RUB 3.5259 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0980
USD 2.5940 2.5980
RUB 3.5160 3.5250
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1960
EUR/RUB 87.7500 88.2000
USD/RUB 73.6000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте