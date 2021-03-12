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ЭКОНОМИКА РБ


ШКОЛА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ Z» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН В БГУ


16:47 12.03.2021

Школа «Финансовая грамотность поколения Z» открывает новый сезон в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, онлайн-обучение стартует 27 марта на образовательном портале университета.

Проект направлен на повышение уровня финансовой грамотности среди учащихся 8–11 классов школ, гимназий и лицеев со всей Беларуси.

Образовательные восьминедельные курсы включают 10 занятий для младшей (8–9 классы) и старшей (10–11 классы) групп. Каждая группа будет сформирована из 12 человек. Школьники получат знания в области финансов и банковского дела, научатся правильно вести личный и семейный бюджет, узнают, что такое кредиты и вклады, как генерировать идеи для создания собственного бизнеса и др. В завершении обучения школьники старшей группы подготовят и защитят собственные проекты. Лучших слушателей школы отметят дипломами Национального банка Беларуси.

Подать заявку на участие в школе можно по ссылке.

Подробнее ознакомиться с программой школы и стоимостью обучения можно на странице проекта.

Организатором обучения выступают экономический факультет и Институт дополнительного образования БГУ.
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