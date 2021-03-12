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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ 610,7 МЛН
16:33 12.03.2021
В бюджет Минской области за январь-февраль 2021 года поступило 610,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе в республиканский бюджет поступило 179,0 млн рублей, в местные бюджеты – 431,7 млн рублей.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 185,4 млн рублей, или 30,4% в доходах консолидированного бюджета, налогу на добавленную стоимость - 144,0 млн рублей (23,6%), экологическому налогу (включая налог за добычу) – 138,2 млн рублей (22,6%), налогу при упрощенной системе налогообложения – 33,8 млн рублей (5,5%), акцизам – 28,9 млн рублей (4,7%).
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