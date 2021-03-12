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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ТАРИФНОГО И НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ – МАРТ


16:20 12.03.2021

В Беларуси будут реализованы комплексные меры тарифного и нетарифного регулирования по защите интересов отечественных производителей. Это было отмечено 11 марта на первом заседании межведомственной рабочей группы по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, рабочая группа создана по распоряжению премьер-министра № 47р от 4 марта 2021 года. В ее состав вошли 15 представителей руководства республиканских министерств и ведомств, заместителей председателей облисполкомов и Минского горисполкома. Заседания группы планируется проводить каждый месяц.

По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, вопросы защиты внутреннего рынка носят комплексный характер работы многих заинтересованных министерств и ведомств.

Среди ключевых направлений: защита интересов отечественных производителей на внешнем контуре и принятие мер тарифного и нетарифного регулирования в рамках ЕАЭС; выработка стимулирующих и административных мер на внутреннем рынке, в том числе по отдельных отраслям и сферам экономики; импортозамещение и создание конкурентной продукции по цене, качеству, техническим характеристикам, создание и продвижение белорусских товаров, формирование национальных брендов; стимулирование продаж отечественных товаров при проведении закупок; меры технического регулирования, санитарные, фитосанитарные меры и контрольные мероприятия, направленные на предотвращение и пресечение оборота опасной, фальсифицированной и контрафактной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе заседания отмечено, что по каждому направлению необходима выработка конкретных решений.

В частности, даны поручения по выработке решений для упрощения доступа импортозамещающей продукции к потребителю, особое внимание в условиях коронавируса необходимо уделить вопросам приоритетного обеспечения продовольствием внутреннего рынка в рамках Доктрины национальной продовольственной безопасности.

Также обсуждены вопросы активного отстаивания позиции республики в части формирования внутреннего рынка и действующего законодательства.

Запланирована также разработка ряда нормативных актов по формированию стабилизационных фондов на межсезонный период, совершенствованию порядка проведения государственных закупок и закупок за счет собственных средств.

Представителями министерств и ведомств будут внесены дополнительные предложения по соответствующим мерам по компетенции.
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