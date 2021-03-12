В СЭЗ «Могилев» 11 марта 2021 года зарегистрирован новый резидент - ООО «СодаСтрим», учрежденное национальными инвесторами.

Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие реализует инвестиционный проект в сфере производства пластмассовых изделий для упаковки товаров.

Уникальная крышка-сифон производства ООО «СодаСтрим» может использоваться на всех газированных безалкогольных и слабоалкогольных напитках, а также газированных минеральных и питьевых водах. Главное преимущество крышки-сифон заключается в удобстве укупорки: крышки-сифон позволяют использовать напиток в течение долгого времени – при этом он не теряет своих вкусовых качеств, оставаясь насыщенным углекислым газом.

Выпускаемая продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт (преимущественно в Российскую Федерацию, Украину, Сербию, Молдову и Румынию).