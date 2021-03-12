ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ УПАКОВКЕ И МЕТОДОВ ЕЕ ИСПЫТАНИЙ


15:57 12.03.2021

В Беларуси активно разрабатываются стандарты в области требований к экологически безопасной упаковке и методов ее испытаний. На этом акцентировала внимание заместитель начальника управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Наталия Парковская на пресс-конференции.

Специалист подчеркнула, что в нашей стране принята и реализуется программа разработки государственных стандартов Республики Беларусь на основе международных и европейских стандартов в области установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковке и методам ее испытаний.

До 2022 г. планируется разработать 41 государственный стандарт на методы контроля биоразлагаемости, многооборотную упаковку, повторно переработанные пластмассы, стеклянную и бумажную упаковку, а также стандарты по установлению экологических аспектов.

«В первую очередь были разработаны стандарты, обеспечивающие подтверждение биоразлагаемости пластмасс, – обозначила Наталия Парковская. – С 1 апреля 2021 г. уже вводятся в действие 8 государственных стандартов, идентичных международным и европейским требованиям».

Четыре из новых стандартов устанавливают методы определения способности пластмасс к полному аэробному биоразложению в различных средах: в водной среде (СТБ ISO 14851-2020 и СТБ ISO 14852-2020), почве (СТБ ISO 17556-2020) и в контролируемых условиях компостирования (СТБ ISO 14855-2020).

Еще три государственных стандарта касаются требований и оценки способности пластмасс к компостируемости (СТБ ISO 17088-2020, СТБ EN 14995-2020, СТБ ISO 16929-2020).

СТБ EN 17033-2020 устанавливает требования к биоразлагаемым пленкам из термопластических материалов для мульчирования в сельском хозяйстве и садоводстве, в том числе к их упаковке, идентификации и маркировке, а также содержит методы испытаний.

В настоящее время ведутся работы по разработке еще 7 государственных стандартов, идентичных европейским. Область их применения – критерии и методология анализа долговечности упаковки, методы оценки технических характеристик системы ее повторного использования, требования и методы испытаний коробок из жесткой пластмассы для транспортировки продукции, бумажных мешков для сбора домашнего мусора, а также повторно переработанные пластмассы.

В 2021 г. также предусматривается начать разработку еще 26 государственных стандартов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2021
валюта курс
EUR 3.0981
USD 2.5932
RUB 3.5280
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0956 -0.0025
USD 2.5933 +0.0001
RUB 3.5259 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0980
USD 2.5940 2.5980
RUB 3.5160 3.5250
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1960
EUR/RUB 87.7500 88.2000
USD/RUB 73.6000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте