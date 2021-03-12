В Беларуси активно разрабатываются стандарты в области требований к экологически безопасной упаковке и методов ее испытаний. На этом акцентировала внимание заместитель начальника управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Наталия Парковская на пресс-конференции.

Специалист подчеркнула, что в нашей стране принята и реализуется программа разработки государственных стандартов Республики Беларусь на основе международных и европейских стандартов в области установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковке и методам ее испытаний.

До 2022 г. планируется разработать 41 государственный стандарт на методы контроля биоразлагаемости, многооборотную упаковку, повторно переработанные пластмассы, стеклянную и бумажную упаковку, а также стандарты по установлению экологических аспектов.

«В первую очередь были разработаны стандарты, обеспечивающие подтверждение биоразлагаемости пластмасс, – обозначила Наталия Парковская. – С 1 апреля 2021 г. уже вводятся в действие 8 государственных стандартов, идентичных международным и европейским требованиям».

Четыре из новых стандартов устанавливают методы определения способности пластмасс к полному аэробному биоразложению в различных средах: в водной среде (СТБ ISO 14851-2020 и СТБ ISO 14852-2020), почве (СТБ ISO 17556-2020) и в контролируемых условиях компостирования (СТБ ISO 14855-2020).

Еще три государственных стандарта касаются требований и оценки способности пластмасс к компостируемости (СТБ ISO 17088-2020, СТБ EN 14995-2020, СТБ ISO 16929-2020).

СТБ EN 17033-2020 устанавливает требования к биоразлагаемым пленкам из термопластических материалов для мульчирования в сельском хозяйстве и садоводстве, в том числе к их упаковке, идентификации и маркировке, а также содержит методы испытаний.

В настоящее время ведутся работы по разработке еще 7 государственных стандартов, идентичных европейским. Область их применения – критерии и методология анализа долговечности упаковки, методы оценки технических характеристик системы ее повторного использования, требования и методы испытаний коробок из жесткой пластмассы для транспортировки продукции, бумажных мешков для сбора домашнего мусора, а также повторно переработанные пластмассы.

В 2021 г. также предусматривается начать разработку еще 26 государственных стандартов.