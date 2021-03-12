В 2020 году в Могилевской области действовало 69 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них – 50 гостиниц, гостиничных и туристско-гостиничных комплексов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовалось 98,2 тыс. человек, из них граждане республики – 86,7%, граждане из других государств – 13,3% (из стран СНГ – 10,8%).

На территории области в 2020 году функционировали 52 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения, из них – 9 санаториев.

В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 36,5 тыс. человек, иностранные граждане составили 2,5 тыс. человек, или 7% от общего числа размещенных.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2020 году в Могилевской области число субъектов агроэкотуризма составило 245 единиц, услугами которых воспользовались 43,1 тыс. человек. Граждане Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 98%.