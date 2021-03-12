УП «Белпатентсервис» БелТПП открывает консультационный пункт по вопросам охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности для белорусских экспортеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, специалисты УП «Белпатентсервис» имеют многолетний опыт в этих вопросах и в ходе работы зачастую сталкиваются со случаями неправомерного использования чужих товарных знаков и несоблюдения патентной чистоты производимой и экспортируемой продукции.

Специалисты проконсультируют по таким вопросам, как: что такое товарный знак и как его зарегистрировать в нашей стране и за рубежом; как защитить интересы предприятий от недобросовестной конкуренции в маркировке товаров и услуг; как оформить права на другие объекты права промышленной собственности в нашей стране и странах экспорта; проведение патентных исследований на патентную чистоту объектов экспорта.

Консультационный пункт начнет свою работу с апреля 2021 года в режиме онлайн на платформе ZOOM.

Консультации будут проводиться бесплатно каждый второй и четвертый четверг месяца с 15.00 до 17.00.