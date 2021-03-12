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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1186 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
14:32 12.03.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 марта 2021 года выросло до 300,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 300 тыс. 146 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 290 тыс. 865 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1243 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2078 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1186 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 377 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 063 тыс. 251 тест.
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