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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» ОТКРОЕТСЯ В БГУ
14:28 12.03.2021
Новая специальность «регионоведение» откроется в 2021/22 учебном году на историческом факультете БГУ.
До настоящего времени специалистов данного направления не готовили в белорусских вузах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, набор будет осуществляться на I и II ступени высшего образования на бюджетную и платную форму обучения.
Открытие специальности обусловлено востребованностью отечественных организаций и компаний в сотрудниках, обладающих комплексными знаниями о политических, экономических, социальных, экологических, конфессиональных, этнических, культурных особенностях определенного региона, страны или группы государств. Сегодня отмечается недостаток в специалистах, владеющих навыками разработки практических рекомендаций и консультаций для развития торгово-экономического, политического, культурного сотрудничества.
Новая специальность ориентирована на междисциплинарность и включает фундаментальную подготовку по гуманитарным, экономическим, политическим, географическим, юридическим наукам, изучение на повышенном уровне двух иностранных языков, один из которых – язык страны изучаемого региона. Студенты будут обучаться по специализациям: «Западная Европа и Северная Америка»; «Центральная и Восточная Европа»; «Ближний Восток и Африка»; «Азиатско-Тихоокеанский регион»; «Латинская Америка».
Выпускники данной специальности смогут работать аналитиками, прогнозистами, экспертами по развитию социокультурных, экономических или политических связей с различными регионами и странами.
Сегодня на 16 факультетах и в 4 образовательных институтах БГУ ведется подготовка студентов на первой ступени получения образования по 82 специальностям, а на второй – по 50.
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