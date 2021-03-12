ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МАРТ ОБЪЯСНИЛИ РОСТ ЦЕН В ФЕВРАЛЕ ПОДОРОЖАНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ И ОТМЕНОЙ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ


13:46 12.03.2021

Повышенный рост цен в феврале 2021 г. обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отменой налоговых льгот. Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В ведомстве отметили, что в феврале 2021 г. отмечается ускорение инфляционных процессов: прирост потребительских цен в годовом выражении составил 8,7% (в январе – 7,7%), на социально значимые товары (СЗТ) – 7,2% (в январе – 5,9%).

Из импортируемых товаров наибольший рост цен в феврале в годовом выражении сохранился на рыбу и рыбопродукты, масло и жиры, крупы, а также фрукты.

Продолжился рост цен на медикаменты (с января отменены льготы по НДС) и, как следствие, на медицинские услуги.

В целом рост цен на лекарства внес вклад в годовой прирост цен СЗТ около 2,1%, масло и жиры – 0,9%, на плодоовощную продукцию – 0,8%.

За месяц импортируемая рыба и рыбопродукты подорожала на 1,6%, масло растительное – на 5,8% (практически не производится в стране), лекарственные средства – на 5,1%, плодоовощная продукция – на 7,1%, медицинские услуги – на 2,5%.

Прирост постоянно регулируемых цен и тарифов в годовом выражении в феврале составил 8,5%.

В феврале (помимо повышения цен на лекарства и тарифов на медицинские услуги) отмечается повышение стоимости услуг дошкольных учреждений на 10,2%, а также цен на автомобильное топливо на 1,1%.

Планово повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 8,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2021
валюта курс
EUR 3.0981
USD 2.5932
RUB 3.5280
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0956 -0.0025
USD 2.5933 +0.0001
RUB 3.5259 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0980
USD 2.5940 2.5980
RUB 3.5160 3.5250
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1960
EUR/RUB 87.7500 88.2000
USD/RUB 73.6000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте