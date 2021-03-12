Повышенный рост цен в феврале 2021 г. обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отменой налоговых льгот. Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В ведомстве отметили, что в феврале 2021 г. отмечается ускорение инфляционных процессов: прирост потребительских цен в годовом выражении составил 8,7% (в январе – 7,7%), на социально значимые товары (СЗТ) – 7,2% (в январе – 5,9%).

Из импортируемых товаров наибольший рост цен в феврале в годовом выражении сохранился на рыбу и рыбопродукты, масло и жиры, крупы, а также фрукты.

Продолжился рост цен на медикаменты (с января отменены льготы по НДС) и, как следствие, на медицинские услуги.

В целом рост цен на лекарства внес вклад в годовой прирост цен СЗТ около 2,1%, масло и жиры – 0,9%, на плодоовощную продукцию – 0,8%.

За месяц импортируемая рыба и рыбопродукты подорожала на 1,6%, масло растительное – на 5,8% (практически не производится в стране), лекарственные средства – на 5,1%, плодоовощная продукция – на 7,1%, медицинские услуги – на 2,5%.

Прирост постоянно регулируемых цен и тарифов в годовом выражении в феврале составил 8,5%.

В феврале (помимо повышения цен на лекарства и тарифов на медицинские услуги) отмечается повышение стоимости услуг дошкольных учреждений на 10,2%, а также цен на автомобильное топливо на 1,1%.

Планово повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 8,6%.