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ЭКОНОМИКА РБ
ДФР КГК ВЫЯВИЛ В МИНСКЕ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ
13:38 12.03.2021
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресечена деятельность преступной группы, которая с января 2020 года без специального разрешения (лицензии) осуществляла предпринимательскую деятельность по привлечению денежных средств граждан под гарантированный процент дохода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, схема была построена по принципу финансовой пирамиды: выплата дохода и возврат вложенных денег одним клиентам осуществлялись за счет денежных средств, принятых от других клиентов.
Организатор финансовой пирамиды использовал реквизиты иностранной компании, зарегистрированной в оффшорной зоне. В качестве вкладчиков было привлечено не менее 100 человек.
Клиенты передавали иностранной компании в доверительное управление сумму в пределах 10 тыс. долларов или евро якобы для дальнейшего инвестирования и совершения выгодных сделок. Минимальный размер взноса составлял 1 тыс. долларов или евро (если клиент не располагал необходимой суммой, компания кредитовала его с условием погашения процентов за пользование кредитными средствами).
Средства от вкладчиков путем международных банковских переводов зачислялись на счета в иностранных банках. В структуру компании входили так называемые советники, которым за привлечение клиентов полагался определенный процент с внесенных новичками сумм. Кстати, для советников были организованы платные обучающие семинары-инструктажи по работе с потенциальными вкладчиками.
Выплата дохода клиентам и советникам производилась из денежных взносов новых участников пирамиды. Свое решение вкладывать деньги в сомнительный проект они аргументировали высокими процентными ставками (доход в размере 25-30% годовых). Кроме того, организаторами финансовой пирамиды был создан имидж перспективной и стремительно развивающейся международной компании.
Доход, полученный от функционирования финансовой пирамиды, составил более 350 тыс. рублей.
За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), сопряженной с привлечением денежных средств граждан, совершенное организованной группой, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса.
Организатор финансовой пирамиды задержан. Изъяты компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, черновые записи.
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