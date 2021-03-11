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ЭКОНОМИКА РБ


ДФР КГК ВЫЯВИЛ В МИНСКЕ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ


13:38 12.03.2021

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресечена деятельность преступной группы, которая с января 2020 года без специального разрешения (лицензии) осуществляла предпринимательскую деятельность по привлечению денежных средств граждан под гарантированный процент дохода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, схема была построена по принципу финансовой пирамиды: выплата дохода и возврат вложенных денег одним клиентам осуществлялись за счет денежных средств, принятых от других клиентов.

Организатор финансовой пирамиды использовал реквизиты иностранной компании, зарегистрированной в оффшорной зоне. В качестве вкладчиков было привлечено не менее 100 человек.

Клиенты передавали иностранной компании в доверительное управление сумму в пределах 10 тыс. долларов или евро якобы для дальнейшего инвестирования и совершения выгодных сделок. Минимальный размер взноса составлял 1 тыс. долларов или евро (если клиент не располагал необходимой суммой, компания кредитовала его с условием погашения процентов за пользование кредитными средствами).

Средства от вкладчиков путем международных банковских переводов зачислялись на счета в иностранных банках. В структуру компании входили так называемые советники, которым за привлечение клиентов полагался определенный процент с внесенных новичками сумм. Кстати, для советников были организованы платные обучающие семинары-инструктажи по работе с потенциальными вкладчиками.

Выплата дохода клиентам и советникам производилась из денежных взносов новых участников пирамиды. Свое решение вкладывать деньги в сомнительный проект они аргументировали высокими процентными ставками (доход в размере 25-30% годовых). Кроме того, организаторами финансовой пирамиды был создан имидж перспективной и стремительно развивающейся международной компании.

Доход, полученный от функционирования финансовой пирамиды, составил более 350 тыс. рублей.

За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), сопряженной с привлечением денежных средств граждан, совершенное организованной группой, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса.

Организатор финансовой пирамиды задержан. Изъяты компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, черновые записи.
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