В январе-феврале 2021 года в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 17,2 тыс. граждан

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в результате за два месяца текущего года трудоустроено 11,3 тыс. человек.

В общереспубликанском банке вакансий доступны более 76 тыс. вакансий, из них более 60 процентов – по рабочим профессиям.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом: в Минске - 16,5 тыс. вакансий, в Минской области – 14,5 тыс., в Гродненской области - 11,3 тыс., в Гомельской – 10,5 тыс. вакансий, в Брестской – 9,3 тыс., в Могилевской – 7,2 тыс. вакансий и в Витебской области – 6,9 тыс. вакансий.