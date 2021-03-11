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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА В БЕЛАРУСИ СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОУСТРОЕНО 11,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
12:49 12.03.2021
В январе-феврале 2021 года в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 17,2 тыс. граждан
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в результате за два месяца текущего года трудоустроено 11,3 тыс. человек.
В общереспубликанском банке вакансий доступны более 76 тыс. вакансий, из них более 60 процентов – по рабочим профессиям.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом: в Минске - 16,5 тыс. вакансий, в Минской области – 14,5 тыс., в Гродненской области - 11,3 тыс., в Гомельской – 10,5 тыс. вакансий, в Брестской – 9,3 тыс., в Могилевской – 7,2 тыс. вакансий и в Витебской области – 6,9 тыс. вакансий.
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