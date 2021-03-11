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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 3,5 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАНИМАЛИСЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ В 2020 ГОДУ


12:36 12.03.2021

3497 субъектов хозяйствования Могилевской области занимались перевозками грузов автомобильным транспортом в 2020 году, из них – 622 организации, 2 875 индивидуальных предпринимателей (ИП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, всего от данной категории плательщиков в бюджет поступило 7,7 млн рублей налогов и иных платежей, в том числе от организаций – 2,9 млн рублей, от ИП – 4,8 млн рублей.

Из общего количества грузоперевозчиков 3 203 субъекта хозяйствования применяли упрощенную систему налогообложения (91,6%), в том числе: 449 организаций (72% от организаций-грузоперевозчиков), 2754 ИП (96% от ИП-грузоперевозчиков). В бюджет они внесли более 5 млн рублей.
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