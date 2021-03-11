Государственный комитет по стандартизации пояснил причины приостановления продаж автотранспортных средств марки Škoda Rapid с 11 марта 2021 года (о приостановлении сообщил импортер).

По информации ведомства, в настоящее время контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ФелОкт-сервис» (дистрибьютор торговой марки Skoda) осуществляются инспекцией Госстандарта по Минской области и Минску.

«В результате их проведения был установлен ряд несоответствий в отношении модели ŠKODA RAPID. Так, в предъявленном документе об оценке соответствия (одобрение типа транспортного средства, далее – ОТТС) требованиям обязательного технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) указывалось, что данное транспортное средство испытывалось с системой вспомогательного торможения (BAS). В действительности же автомобиль реализуется без нее. Кроме того, на транспортном средстве были установлены фары дневного света, отличные от указанных в ОТТС. Расхождения выявлены и в сведениях о количестве дверей, экологическом классе, других показателях», - пояснил Госстандарт.

С учетом этого, инспекцией Госстандарта по Минской области и Минску применены в отношении модели ŠKODA RAPID ограничительные меры до проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий, о чем дистрибьютор торговой марки Skoda и был проинформирован.