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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЗАВОДА
11:35 12.03.2021
ОАО «Гродненский стеклозавод» начало строительство нового производственного объекта на участке №4 СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе.
Как сообщает сайт СЭЗ, новый завод, который планируется запустить в эксплуатацию к октябрю 2022 года, станет уникальным объектом такого плана в нашей стране. Это будет максимально инновационное производство, включающее печь объемом 220 тонн стекла в сутки, разработанную немецкой компанией «Хорн». Общая стоимость проекта составит около $55 млн.
Современные производственные линии будут работать в трехкапельном режиме, что станет новшеством для стекольной отрасли Беларуси. Это позволит снизить себестоимость производимой продукции. Планируемый объем производства составит $22 млн в год.
На старом производстве в Гродно будет продолжена модернизация. Важным этапом модернизации является внедрение современных ресурсоэнергосберегающих и природоохранных технологий. Проектом предусматривается оснащение стекловаренной печи электрофильтром, а также автоматизированной системой контроля работы механизмов очистки, за количественным и качественным составом выбросов в атмосферу.
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