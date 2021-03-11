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ЭКОНОМИКА РБ


ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 93 ОРГАНИЗАЦИИ


11:16 12.03.2021

На конец 2020 года в Могилевской области осуществляли туристическую деятельность 93 организации, услугами которых воспользовалось 32,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 14,8 тыс. туристов и 17,6 тыс. экскурсантов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2020 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу, составила 11,3 тыс. человек. В страны ЕС организованно выехало 2,7%, в страны СНГ – 5,3%, другие страны мира – 92,1%.

В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Российская Федерация, Турция, Египет, Украина, Черногория. На долю этих пяти стран приходилось 90% от общего числа организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу.

Численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Могилевской области в 2020 году, составила 2,5 тыс. человек. Наибольшее число прибывших иностранных туристов и экскурсантов приходилось на российских граждан (80,5%).

Среди остальных стран мира лидерами по числу посещений Беларуси стали Израиль, Германия, Латвия.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси, обслуженных туристическими организациями Могилевской области, в 2020 году составила 2 дня.

В 2020 году 18,7 тыс. граждан Республики Беларусь были отправлены туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовалось 16,2 тыс. человек (86,7% от общего числа обслуженных внутри страны туристов и экскурсантов – граждан республики).
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