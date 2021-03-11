ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 200 ТЫС. ЧЕЛОВЕК УСТАНОВИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БЧ. МОЙ ПОЕЗД»


10:28 12.03.2021

Уже более 200 тыс. человек установили мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» Белорусской железной дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, наибольшей популярностью приложение «БЧ. Мой поезд» пользуется у владельцев мобильных устройств на платформе Android – в настоящий момент это две трети пользователей. Еще четверть составляют владельцы устройств с операционной системой iOS. Также в декабре прошлого года вышла версия мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» для устройств с операционной системой HarmonyOS, за это время его установили более 9000 пассажиров.

Белорусская железная дорога продолжает развивать продажи билетов через интернет. Напомним, в декабре 2019 года для пассажиров стали доступны мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» и обновленный раздел «Услуги пассажирам» на сайте pass.rw.by. В данных сервисах имеется возможность оформления проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами. Также пользователям доступен сервис «Онлайн-табло», их личный кабинет, подробная справочная информация по вопросам, связанным с перевозкой пассажиров и багажа.

Всего с начала 2021 года с помощью электронных сервисов Белорусской железной дороги было оформлено более 600 тыс. билетов на поезда во всех видах сообщения.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуется продажа электронных билетов на поезда с нумерованными местами Сейчас пассажиры таких поездов оформляют через интернет свыше 43% от всего количества проездных документов. Причем по сравнению с февралем 2020 года эта доля выросла в 1,5 раза.

Также продолжает расти популярность и электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. Так, в феврале 2021 года пассажиры поездов региональных линий экономкласса и городских линий приобрели в 3 раза больше электронных билетов по отношению к февралю прошлого года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2021
валюта курс
EUR 3.0981
USD 2.5932
RUB 3.5280
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0981 +0.0024
USD 2.5932 -0.0116
RUB 3.5280 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0980 3.1060
USD 2.5900 2.5960
RUB 3.5150 3.5320
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1990
EUR/RUB 87.7600 88.3500
USD/RUB 73.4000 73.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте