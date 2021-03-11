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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 200 ТЫС. ЧЕЛОВЕК УСТАНОВИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БЧ. МОЙ ПОЕЗД»
10:28 12.03.2021
Уже более 200 тыс. человек установили мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» Белорусской железной дороги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, наибольшей популярностью приложение «БЧ. Мой поезд» пользуется у владельцев мобильных устройств на платформе Android – в настоящий момент это две трети пользователей. Еще четверть составляют владельцы устройств с операционной системой iOS. Также в декабре прошлого года вышла версия мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» для устройств с операционной системой HarmonyOS, за это время его установили более 9000 пассажиров.
Белорусская железная дорога продолжает развивать продажи билетов через интернет. Напомним, в декабре 2019 года для пассажиров стали доступны мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» и обновленный раздел «Услуги пассажирам» на сайте pass.rw.by. В данных сервисах имеется возможность оформления проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами. Также пользователям доступен сервис «Онлайн-табло», их личный кабинет, подробная справочная информация по вопросам, связанным с перевозкой пассажиров и багажа.
Всего с начала 2021 года с помощью электронных сервисов Белорусской железной дороги было оформлено более 600 тыс. билетов на поезда во всех видах сообщения.
Наибольшей популярностью по-прежнему пользуется продажа электронных билетов на поезда с нумерованными местами Сейчас пассажиры таких поездов оформляют через интернет свыше 43% от всего количества проездных документов. Причем по сравнению с февралем 2020 года эта доля выросла в 1,5 раза.
Также продолжает расти популярность и электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. Так, в феврале 2021 года пассажиры поездов региональных линий экономкласса и городских линий приобрели в 3 раза больше электронных билетов по отношению к февралю прошлого года.
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