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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОСОБАЯ РОЛЬ В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТИЛЕТКУ БУДЕТ ОТВЕДЕНА СТРОИТЕЛЬСТВУ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ
10:16 12.03.2021
В Беларуси особая роль в ближайшую пятилетку будет отведена строительству арендного жилья. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время посещения 10 марта ОАО «Строительный трест № 13» в Могилеве.
«Основной целью строительного комплекса на ближайшую пятилетку станет жилищное строительство, в том числе и с господдержкой для граждан, состоящих на учете нуждающихся, – сказал Руслан Пархамович. - Особая роль будет также отведена строительству арендного жилья. Внимание уделят и индивидуальной застройке. Планируется, что ежегодный объем строительства такого жилья должен составить не менее 40% от общего объема».
По его словам, также стоит задача при проектировании и строительстве максимально использовать в жилом фонде электрическую энергию, она будет применяться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
«В целом же темпы строительства будут расти и к 2025 году мы должны выйти на 4.5 млн кв. м вводимого ежегодно жилья», - сообщил министр.
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