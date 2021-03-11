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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2020 ГОДУ НА 5,7%


09:35 12.03.2021

В Могилевской области в 2020 году произведено 707,5 тыс. тонн молока, что на 5,7% больше по сравнению с 2019 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 303,2 млн штук (99,1% к уровню 2019 года).

Хозяйствами всех категорий за 2020 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 211,1 тыс. тонн (101,2% к уровню 2019 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (58,7%).

Крупного рогатого скота реализовано 26,5% от общего объема реализации (в 2019 году – 25,2%), свиней – 14,6% (14,8%).

Всего за 2020 год реализовано 123,9 тыс. тонн птицы (99,4% к уровню 2019 года), 55,8 тыс. тонн крупного рогатого скота (106,5%), 30,9 тыс. тонн свиней (100,3%).

На 1 января 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 535 тыс. голов крупного рогатого скота, 176,3 тыс. голов свиней, 7867,1 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.
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