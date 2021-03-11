Годовая инфляция в Беларуси ускорилась в феврале 2021 года до 8,7%. Об этом говорится в обзоре инфляции за февраль, подготовленным Национальным банком.

Согласно информации, относительно января 2021 г. потребительские цены в феврале 2021 г. выросли на 1,9%.

Базовая инфляция в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года составила 8,3%.

При этом сезонные цены на плодоовощную продукцию в феврале 2021 года к соответствующему месяцу предыдущего года выросли на 15,9%.

В целом рост регулируемых цен и тарифов за февраль текущего года составил 8,5% к февралю 2020 года.

В частности, в феврале 2021 года услуги связи подорожали по сравнению с февралем 2020 года на 4,1%, услуги техосмотра автомобилей – на 10,4%, табачные изделия – на 11,4%, пассажирский транспорт (регулируемый) - на 12,9%, лекарственные препараты – на 20,9%, услуги страхования личного транспорта – на 31,0%.

Что касается нерегулируемых государством цен и тарифов, то в феврале 2021 г. по сравнению с февралем прошлого года мука пшеничная подорожала на 1,2%, галантерея – на 1,7%, услуги культуры – на 3,1%, молоко и молочные продукты – на 3,4%, майонез – на 17,2%, ювелирные изделия – на 17,4%, масло и жиры – на 17,7%, велосипеды – на 18,7%. При этом максимальный прирост цен в феврале в годовом выражении отмечен на пассажирский транспорт – 26,6%.