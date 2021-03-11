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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ ПРОВЕДЕТ ОКОЛО 50 МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
18:05 11.03.2021
будут проходить под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами».
В рамках этих дней организации Госстандарта во всех регионах республики проведут около 50 мероприятий различного формата.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, вебинар, круглые столы, информационные часы, деловые встречи и беседы, дни информирования по актуальным вопросам обращения и утилизации пластиковых отходов, снижения использования полимерной упаковки, организации раздельного сбора мусора состоятся в Минске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Слуцке.
Получить ответы на вопросы, касающиеся применения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), проекта изменений № 4 к нему, можно будет посредством прямых телефонных линий, которые пройдут в эти дни в БелГИМ, в центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) в Бобруйске, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Орше, Пинске, а также в областных инспекциях Госстандарта.
Госстандарт проводит опрос среди посетителей официального телеграм-канала «Безопасность и качество» на тему «А вы смогли ограничить использование пластика?». Итоги опроса будут подведены 15 марта.
БелГИСС организует прямую трансляцию в Facebook о разработках института в области экологически безопасной упаковки и не только, а Гомельский ЦСМС реализует челлендж «Борьба с пластиком. Что вы знаете о видах и маркировке пластика?».
Полоцкий ЦСМС проведет экскурсию для учащихся лицея Новополоцка: они посетят отдел испытаний центра, обсудят вопросы использования пластиковой упаковки, ее утилизации и переработки. Борисовский ЦСМС организует выставку детского творчества «Мир без пластика!», а Калинковичский ЦСМС – конкурс рисунков по теме «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами».
К акции «Новая жизнь в обмен на крышечку», организованной учреждением «СоциоЭкоЦентр», присоединится Борисовский ЦСМС, а Полоцкий ЦСМС поучаствует в акции «Избавим лес от пластика».
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