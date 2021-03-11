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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО» ПРОВЕДЕТ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ ДО 100 МЛН ЕВРО


17:42 11.03.2021

ОАО «Могилевхимволокно» проведет вторую очередь модернизации в 2021-2025 годах небольшими инвестпроектами общей стоимостью от 80 до 100 млн евро. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Петр Рудник.

"В ближайшую пятилетку мы планируем реализовать в том числе череду небольших инвестиционных проектов, общая стоимость которых варьируется от 80 до 100 млн евро. И первый из них - это модернизация производства технических нитей. По итогам 2020 года стоимость технических нитей составила 1,2 тыс. евро за тонну. Новое производство позволит снизить затраты почти наполовину. Это нужное производство, в котором есть потребность. Мы сможем увеличить нашу долю на зарубежных рынках: у нас выигрышное географическое положение, которое позволит снизить логистические затраты. На постсоветском пространстве всего два предприятия, которые занимаются выпуском технических нитей, - Могилев и завод в городе Волжском в Российской Федерации. А технические нити имеют очень широкое применение - баннерные ткани, тенты для грузовых автомобилей, кровельные материалы и другое. И уже в апреле мы приступим к активным работам в этом направлении", - подчеркнул Петр Рудник, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, в качестве первой очереди инвестпроекта реконструирована установка непрерывной поликонденсации. Это позволило организовать производство гранулята полиэтилентерефталата текстильного назначения и изготовление полиэфирного волокна мощностью 50 тыс. т в год с выпуском новых, востребованных на рынке волокон типа "конжугейт" в объеме 25 тыс. т и до 25 тыс. т в год волокна стандартных ассортиментов с улучшенными качественными характеристиками.

Первая очередь проекта была введена еще в 2018 году. Это позволило предприятию перейти на выпуск продукции по современной технологии из терефталевой кислоты, освоить новые ассортименты волокон типа "конжугейт" и обеспечить сырьем улучшенного качества ОАО "СветлогорскХимволокно".
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