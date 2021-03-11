Продовольственные товары в Минске в феврале 2021 года подорожали по сравнению с январем 2021 года на 2,0%, с начала года – на 3,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в феврале 2021 года составил 7,3%. В январе-феврале 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 6,5%.

Непродовольственные товары в феврале 2021 года подорожали по сравнению с январем на 1,7%, с начала года – на 3,0%. Рост цен в феврале 2021 года к февралю 2020 года составил 10,9%. В январе-феврале 2021 года к январю-февралю 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 10,4%.

Цены на услуги в феврале 2021 года подскочили по сравнению с январем на 3,5%, с начала года – на 3,2%. При этом годовой рост цен на услуги в феврале 2021 года составил 9,2%. В январе-феврале 2021 года к январю-февралю 2020 года цены рванули вверх на 8,2%.