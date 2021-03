ЭКОНОМИКА РБ

БРЕСТ ЛИДИРУЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖЕНЩИН-ВОДИТЕЛЕЙ В ТАКСИ - ЯНДЕКС GO

17:13 11.03.2021 По данным сервиса, среди крупных городов всех стран, где доступен сервис, чаще всего женщину за рулем такси можно встретить в белорусском Бресте. Их доля в городе над Бугом составляет 12,5% от общего количества водителей. Яндекс Go работает также в Армении, Гане, Грузии, Казахстане, Израиле, Кот-д'Ивуаре, Кыргызстане, Латвии, Литве, Эстонии, Молдове, России, Сербии, Узбекистане и Финляндии. В Беларуси Яндекс Go объединяет несколько сервисов: с его помощью можно заказать машину, передать вещи близким или документы по работе, перевезти диван и узнать расписание общественного транспорта.