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ЭКОНОМИКА РБ


ФЕВРАЛЬ ОТМЕТИЛСЯ СКРОМНЫМ УРОВНЕМ СПРОСА НА КВАРТИРЫ В АРЕНДУ В МИНСКЕ


17:00 11.03.2021

Февраль отметился скромным уровнем спроса на квартиры в аренду в Минске: количество поисковых запросов по итогам месяца снизилось на 12%.

Как пишет Realt.by, ссылаясь на опыт прошлых лет, активность потенциальных арендаторов будет оставаться низкой вплоть до конца весны.

Между тем предложение арендных квартир на рынке столицы продолжает расти. К концу февраля в базе Realt.by находилось около 8,8 тысячи объектов, что на 4% больше, чем месяцем ранее. В наибольшей степени рынок пополнился «двушками» — плюс 5% по сравнению с январем, 1-комнатных квартир стало больше на 3%.

Существенных изменений в арендных ставках за месяц не произошло. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $272 (снижение на 0,7%); 2-комнатные квартиры — $338 (снижение на 0,3%); 3-комнатные квартиры — $423 (без изменений).

За последние 12 месяцев сильнее всего подешевела аренда «трешек» — сразу на 11%. Чуть меньше потеряли в цене 2-комнатные квартиры — минус 8%. Средние цены на аренду 1-комнатных квартир за год снизились только на 4%.

На фоне практически не меняющихся цен, инвестиционная привлекательность аренды также остается на одном уровне. На данный момент аренда позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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