Белгидромет завершил модернизацию. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ведомстве напомнили, что мероприятия по развитию гидрометеорологической сети были предусмотрены и финансировались в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы.

На 1 января 2018 г. в Беларуси функционировала 51 метеорологическая станция, 36 из них были модернизированы путем установки автоматизированных метеорологических систем, 2 пункта аэрологических наблюдений (Гомель, Брест) 3 пункта радиолокационных наблюдений (Минск, Гомель, Брест), причем в Бресте радиолокатор функционировал радиолокатор, выработавший свой ресурс и работающий в режиме передачи информации 1 раз в 3 часа.

В 2018 г. были введены в эксплуатацию: доплеровский метеорологический радиолокатор в аэропорту Витебска; комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске в районе военного городка Уручье, что позволило возобновить производство аэрологических наблюдений в столице, которые не проводились с 1998 года; шесть автоматизированных (автоматических) станций (АМС) в городах Гродно, Лепель, Полоцк, Пружаны, Солигорск, Щучин.

Причем станции в Гродно и Солигорске полностью автоматические и не обслуживаемые персоналом. Это был совершенно новый проект для Белгидромета – строительство автоматических станций в целях расширения сети наблюдений.

В 2019 году введены в эксплуатацию 15 автоматических метеорологических станций (в городах Браслав, Высокое, Новогрудок, Орша, Шарковщина, Дрогичин, Житковичи, Лынтупы, а.г. Полесский Лунинецкого района Брестской области и 6 станций в Минске); модернизирован метеорологический радиолокатор в Национальном аэропорту Минск; осуществлялось проектирование доплеровских метеорологических локаторов в аэропортах гг. Гродно и Бреста; проведена замена телекоммуникационных комплексов для 6 авиационных метеорологических станций гражданских в целях повышения эффективности сбора, передачи и обработки метеорологической информации.

За 2020 год введены в эксплуатацию: доплеровские метеорологические радиолокаторы в аэропортах Гродно и Бреста; 10 автоматических метеорологических станции в населенных пунктах (в Ивье, д. Новоселки Слонимского района, г.п. Плещеницы Логойского района, Кобрин, Малорита, г.п. Россоны, д.Большой Межник Шкловского района и п. Самохваловичи, Лельчицы и Марьина Горка); выполнена модернизация суперкомпьютера и обновлен компьютерный парк Белгидромета;

В настоящее время государственная сеть гидрометеорологических наблюдений представляет собой 3 аэрологические станции, 5 современных радиолокаторов, 67 метеорологических станций.

За счет внедрения в эксплуатацию новых автоматизированных (автоматических) измерительных систем (АМС, ДМРЛ) расширилась информационная база Белгидромета. Данные новых измерительных систем, по мере ввода в эксплуатацию, сразу включались в автоматизированную систему обработки Белгидромета и были доступны для использования специалистами и населением.

В настоящее время при составлении прогноза погоды оперативные подразделения имеют возможность в непрерывном режиме обновления использовать: 10-минутные данные АМС, детализирующие метеорологическую ситуацию по территории и по времени; информацию о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, отображаемых на карте со звуковым сигналом, по мере их возникновения и с возможностью ретроспективного анализа.

Увеличившийся объем данных в режиме реального времени, в свою очередь, позволил внедрить в оперативную работу Белгидромета новые прогностические модели: немецкую Айкон ICON (заблаговременность прогностических данных 120 часов/5дней); прогностические данные Европейского центра среднесрочных прогнозов (Великобритания) с заблаговременностью 240 часов/10дней.

Прогностические данные численных моделей GFS и ICON предоставляются синоптикам в виде карт, таблиц и графиков для составления окончательного прогноза погоды с детализацией процессов.

«На современном этапе успешность любой гидрометслужбы зависит от применения современных технологий. Дальнейшее развитие направлено на усиление государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь и систем раннего предупреждения2, - отметили в министестве.