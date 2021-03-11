ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШИХ ЗА ЯНВАРЬ В БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ СОСТАВИЛА BR 27,5 МЛН

16:05 11.03.2021 В Витебской области сумма поступивших за январь 2021 года в бюджет акцизов составила Br27,5 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это 12,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь. Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.