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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СТОЛИЧНЫХ НОТАРИУСОВ ПРОЙДУТ 12 И 15 МАРТА
15:56 11.03.2021
Нотариусы столицы 15 марта будут проводить бесплатные консультации.
Как сообщает Белорусская нотариальная палата, для тех граждан, которые 15 марта не смогут лично прийти к нотариусу в связи с эпидемиологической ситуацией, столичные нотариусы дадут необходимые разъяснения дистанционно. Этой возможностью можно воспользоваться в рабочее время в пятницу – 12 марта.
Номера телефонов нотариальных контор и нотариальных бюро города Минска, по которым можно задать свои вопросы, указаны на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
Все обратившиеся смогут получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам, связанным с составлением завещаний, отчуждением имущества, совершением нотариальных надписей, составлением брачных договоров, соглашений о детях и по другим нотариальным действиям.
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