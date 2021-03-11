Нотариусы столицы 15 марта будут проводить бесплатные консультации.

Как сообщает Белорусская нотариальная палата, для тех граждан, которые 15 марта не смогут лично прийти к нотариусу в связи с эпидемиологической ситуацией, столичные нотариусы дадут необходимые разъяснения дистанционно. Этой возможностью можно воспользоваться в рабочее время в пятницу – 12 марта.

Номера телефонов нотариальных контор и нотариальных бюро города Минска, по которым можно задать свои вопросы, указаны на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».

Все обратившиеся смогут получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам, связанным с составлением завещаний, отчуждением имущества, совершением нотариальных надписей, составлением брачных договоров, соглашений о детях и по другим нотариальным действиям.