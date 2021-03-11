В Беларуси в 2020 году разработано и доведено до стадии практического применения более 1,1 тысячи новшеств, в том числе новые виды машин, оборудования, приборов и технологических процессов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, в прошедшем году по завершенным разработкам получено 30 охранных документов на результаты научно-технической деятельности, подано 40 заявок на патентование изобретений, заключено 2 лицензионных договора.

К числу наиболее перспективных разработок можно отнести городской низкопольный автобус нового поколения; комбайн зерноуборочный самоходный с роторной схемой обмолота и сепарации с более мощным двигателем и длиной ротора; малогабаритный бортовой вычислитель с возможностями ввода-вывода аналого-цифровой и цифро-аналоговой информации для подвижных систем управления; автоматизированный лазерный комплекс для тестирования полупроводниковых фотоприемников; программно-аппаратный комплекс контроля защищенности информации в волоконно-оптических линиях связи «Мангуст»; программное обеспечение интеллектуального прогнозирования рисков развития рецидивов костных сарком у детей и взрослых; метод лечения пациентов с нарушением свертываемости крови при хирургических операциях на «открытом сердце»; метод диагностики рака желудка, который повышает эффективность диагностики и увеличивает долю выявленных случаев раннего рака желудка на 30 процентов; метод лечения пациентов с хроническим лимфолейкозом и др. В целом стоимость реализованной в 2016-2020 годах продукции и услуг достигла более 8,7 млрд рублей, из них экспорт составил 700 млн рублей.

В рамках Госпрограммы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы реализованы мероприятия по развитию Национальной инновационной системы, инновационной инфраструктуры, а также важнейшие для республики инновационные проекты. Всего выполнялось 126 проектов, в том числе: производство пероральных противоопухолевых лекарственных средств; производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья на Минском моторном заводе в Столбцах; производство оптоэлектронной техники на базе тепловизионных и лазерных систем на «ММЗ имени Вавилова»; оборудования для магнитно-абразивной обработки поверхностей на «Полимаге» (Минск); оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения в Институте физики НАН Беларуси и многие другие. На проектную мощность выведено более 50 производств: по выпуску новых видов электротехнической продукции в Гомеле в ОАО «Ратон»; интеллектуальной системы управления процессом опрыскивания сельскохозяйственных культур на «Белама плюс» в Барани Оршанского района; изделия специального назначения на ОАО «Агат – электромеханический завод»; инновационно-промышленный кластер высоких технологий на «АДАНИ»; производство по сборке легковых автомобилей на БЕЛДЖИ; организация производства сортового проката в Жлобине на БМЗ.

«Наша страна уверенно движется по пути инновационного развития, что также подтверждается оценкой международных экспертов. Так, за последние два года Беларусь поднялась на 22 позиции в Глобальном международном индексе инноваций и заняла 64-е место», – подчеркнул Александр Шумилин.

В рамках ГНТП на 2021-2025 годы планируется выполнить около 740 заданий, из которых 34% основаны на результатах ранее выполненных заданий ГПНИ, других фундаментальных и прикладных исследований. При этом предполагается, что количество новшеств увеличится вдвое по сравнению с прошлой пятилеткой, в том числе за счет создания: более 140 наименований машин, оборудования, комплексов, устройств, приборов и комплектующих изделий, включая новые виды коммерческого и общественного электротранспорта, системы контроля в атомной энергетике, оборудования двойного назначения; более 50 наименований материалов и веществ, продуктов питания, кормов, включая ветеринарные препараты, средства защиты растений, удобрения; 150 технологических процессов, 38 информационных технологий, около 70 сортов растений и 25 пород животных; не менее 40 лекарственных средств. По предварительными оценкам, выпуск инновационной продукции составит не менее чем на 3,5 млрд рублей.

Кроме того, в 2020 году ГКНТ подготовлен проект ГПИР на 2021-2025 годы, предусматривающий реализацию около 80 инновационных проектов по созданию в Минске и регионах высокотехнологичных производств. Наиболее крупными и интересными являются проекты, направленные на развитие новых биотехнологических отраслей в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике (создание биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP; организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы; создание опытно-промышленного производства твердых лекарственных форм с применением инновационных технологий); на создание отечественного электротранспорта (освоение производства компонентов электрической трансмиссии для городского пассажирского транспорта); на развитие машиностроения и машиностроительных технологий (создание современного производства компонентов механических передач для выпуска нового поколения сельскохозяйственной зерноуборочной и кормоуборочной техники; освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями).