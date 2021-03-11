В январе текущего года предприятия концерна «Беллесбумпром» экспортировали продукции на $55,5 млн, что на 18% больше по сравнению с январем 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, при этом экспорт в дальнее зарубежье (это страны вне СНГ) вырос почти на 26% до $28,8 млн и составил 52% в общем объеме экспорта. В январе 2020 года на рынки дальнего зарубежья было поставлено 48,7% экспортируемой продукции. Экспорт в страны Европейского союза вырос на 15,5%, в Китай – на 35,9%. Экспорт на рынки СНГ вырос на 10,6%.

Всего продукция предприятий концерна в январе поставлена на рынки 48 стран. В январе 2020 года география поставок охватывала 44 страны.

По объемам отгрузок на первом месте рынок Российской Федерации, куда экспортировано за январь продукции на $18,2 млн, на втором месте рынок Польши - $8,7 млн, на третьем Китая - $6,65 млн.

В товарной структуре наибольшие объема экспорта пришлись на древесные плиты, мебель, целлюлозу, фанеру, бумагу и картон. Всего в номенклатуре экспорта порядка 50 товарных позиций.