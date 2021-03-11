ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ В ЯНВАРЕ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 18%


15:18 11.03.2021

В январе текущего года предприятия концерна «Беллесбумпром» экспортировали продукции на $55,5 млн, что на 18% больше по сравнению с январем 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, при этом экспорт в дальнее зарубежье (это страны вне СНГ) вырос почти на 26% до $28,8 млн и составил 52% в общем объеме экспорта. В январе 2020 года на рынки дальнего зарубежья было поставлено 48,7% экспортируемой продукции. Экспорт в страны Европейского союза вырос на 15,5%, в Китай – на 35,9%. Экспорт на рынки СНГ вырос на 10,6%.

Всего продукция предприятий концерна в январе поставлена на рынки 48 стран. В январе 2020 года география поставок охватывала 44 страны.

По объемам отгрузок на первом месте рынок Российской Федерации, куда экспортировано за январь продукции на $18,2 млн, на втором месте рынок Польши - $8,7 млн, на третьем Китая - $6,65 млн.

В товарной структуре наибольшие объема экспорта пришлись на древесные плиты, мебель, целлюлозу, фанеру, бумагу и картон. Всего в номенклатуре экспорта порядка 50 товарных позиций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2021
валюта курс
EUR 3.0957
USD 2.6048
RUB 3.5198
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0981 +0.0024
USD 2.5932 -0.0116
RUB 3.5280 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1010 3.1050
USD 2.5940 2.5960
RUB 3.5150 3.5250
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 88.0000 88.3000
USD/RUB 73.6000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте