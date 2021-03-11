Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 марта 2021 года выросло до 298,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 298 тыс. 960 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 289 тыс. 622 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1009 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2070 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 837 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 800 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 048 тыс. 874 теста.