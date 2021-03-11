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ЭКОНОМИКА РБ
ОБУЧАЮЩИЙ ОНЛАЙН КУРС ПО ОСНОВАМ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРОЙДЕТ 5-9 АПРЕЛЯ
14:53 11.03.2021
Национальный центр интеллектуальной собственности 5-9 апреля 2021 г. проведет в режиме онлайн обучающий курс «Основы управления интеллектуальной собственностью».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, в роли спикеров перед слушателями выступят ведущие эксперты в области интеллектуальной собственности: заместитель начальника управления правового и кадрового обеспечения НЦИС Наталия Новикова, начальник управления экспертизы промышленной собственности НЦИС Елена Усачёва, начальник управления товарных знаков НЦИС Наталья Синишова, начальник научно-инновационного отдела одного из ведущих предприятий системы Министерства образования − учреждения Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» Юрий Нечепуренко и другие специалисты.
Заявки на обучение принимаются до 26 марта (необходимо заполнить форму заявки для физических лиц и юридических лиц.
По окончании курсов слушателям выдается справка об обучении установленного Министерством образования Республики Беларусь образца.
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