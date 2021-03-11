Национальный центр интеллектуальной собственности 5-9 апреля 2021 г. проведет в режиме онлайн обучающий курс «Основы управления интеллектуальной собственностью».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, в роли спикеров перед слушателями выступят ведущие эксперты в области интеллектуальной собственности: заместитель начальника управления правового и кадрового обеспечения НЦИС Наталия Новикова, начальник управления экспертизы промышленной собственности НЦИС Елена Усачёва, начальник управления товарных знаков НЦИС Наталья Синишова, начальник научно-инновационного отдела одного из ведущих предприятий системы Министерства образования − учреждения Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» Юрий Нечепуренко и другие специалисты.

Заявки на обучение принимаются до 26 марта (необходимо заполнить форму заявки для физических лиц и юридических лиц.

По окончании курсов слушателям выдается справка об обучении установленного Министерством образования Республики Беларусь образца.