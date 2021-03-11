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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫХОД БЕЛАЭС НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ПОЗВОЛИТ ЗАМЕЩАТЬ ПОРЯДКА 4,5 МЛРД КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ГОД
14:52 11.03.2021
Выход БелАЭС на полную мощность позволит замещать порядка 4,5 млрд куб. метров газа в год и обеспечить около 40% внутренних потребностей в электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения 10 марта Жодинской ТЭЦ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, выступая перед работниками ТЭЦ, он проинформировал об основных положениях программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы.
«В энергетике – это повышение энергетической самостоятельности страны за счет диверсификации видов и поставщиков топливно-энергетических ресурсов, увеличения использования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии, снижение зависимости от углеводородного сырья за счет ввода в эксплуатацию БелАЭС», – подчеркнул Виктор Каранкевич.
По его словам, строительство Белорусской АЭС – ключевой для отрасли проект.
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