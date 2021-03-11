ЭКОНОМИКА РБ

ВЫХОД БЕЛАЭС НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ПОЗВОЛИТ ЗАМЕЩАТЬ ПОРЯДКА 4,5 МЛРД КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ГОД

14:52 11.03.2021 Выход БелАЭС на полную мощность позволит замещать порядка 4,5 млрд куб. метров газа в год и обеспечить около 40% внутренних потребностей в электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения 10 марта Жодинской ТЭЦ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, выступая перед работниками ТЭЦ, он проинформировал об основных положениях программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы. «В энергетике – это повышение энергетической самостоятельности страны за счет диверсификации видов и поставщиков топливно-энергетических ресурсов, увеличения использования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии, снижение зависимости от углеводородного сырья за счет ввода в эксплуатацию БелАЭС», – подчеркнул Виктор Каранкевич. По его словам, строительство Белорусской АЭС – ключевой для отрасли проект.