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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ 95,8 ТЫС. СЕМЕЙ


14:17 11.03.2021

На 1 марта 2021 года в Беларуси открыто 95 880 депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82 335 счетов на $823,4 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 13 545 депозитных счетов на Br305 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br23,7 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года включительно (с 1 января 2020 года был Br22,5 тыс.).

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 марта 2021 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 31 167 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 27 843 (89,3%), на получение образования – 1714 (5,5%), на получение медицинских услуг – 1610 заявлений (5,2%). Принято 29 613 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Программа семейного капитала в Беларуси продлена указом до 31 декабря 2024 г. Начиная с 1 января 2021 года, размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения его покупательной способности.
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