Минский тракторный завод планирует принять участие в крупнейшей международной сельскохозяйственной выставке Agritechnica-2021, которая пройдет в Ганновере с 14 по 20 ноября 2021 года.

«Мы уже подали заявку и забронировали площади под экспозицию. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит провести выставку в срок и с максимальным количеством участников и посетителей», - отметил заместитель начальника управления протокола и рекламы ОАО «МТЗ» Сергей Петухов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», организаторы пока настроены оптимистично: по предварительным данным, около 90% выставочного комплекса зарезервировано. В нынешнем году планируется совместить реальный и виртуальный форматы. Онлайн-платформа Agritechnica digital будет доступна уже в мае.

Ожидается, что в выставке примут участие не менее 2,8 тысячи участников, 445 тысяч посетителей и 1,5 тысячи представителей СМИ.

На сегодня заявки подало большинство ведущих мировых игроков на рынке сельскохозяйственной техники за исключением John Deere. Представители американской компании заявили, что отказываются от участия в мероприятии по причине неопределенного будущего пандемии коронавируса.