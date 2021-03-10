|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ШЕСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФОВ ПОСТУПЯТ В СТАЦИОНАРЫ СТОЛИЦЫ В 1-М КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
13:33 11.03.2021
Шесть компьютерных томографов поступят в стационары столицы в 1-м квартале 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
«В 2020 году медицинские учреждения Минска оснастили 10 новыми компьютерными томографами. В 1-м квартале этого года в стационары столицы поступят еще 6 современных аппаратов КТ. В частности, в 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, клинический центр фтизиопульмонологии», - рассказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок на итоговой коллегии ведомства.
В настоящее время в системе здравоохранения столицы имеются 27 компьютерных томографов, 9 аппаратов МРТ, 9 ангиографов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2021
Курсы в банках
на 11.03.2021
Конвертация в банках
на 11.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте