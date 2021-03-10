Шесть компьютерных томографов поступят в стационары столицы в 1-м квартале 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

«В 2020 году медицинские учреждения Минска оснастили 10 новыми компьютерными томографами. В 1-м квартале этого года в стационары столицы поступят еще 6 современных аппаратов КТ. В частности, в 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, клинический центр фтизиопульмонологии», - рассказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок на итоговой коллегии ведомства.

В настоящее время в системе здравоохранения столицы имеются 27 компьютерных томографов, 9 аппаратов МРТ, 9 ангиографов.