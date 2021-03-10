Коллегия Комитета госконтроля Витебской области подвела итоги работы за 2020 год и определила задачи на 2021 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в 2020 году по результатам контрольных мероприятий (148 мониторингов и 44 проверки) взыскано в бюджет 8,7 млн рублей. Сэкономлено 54,7 млн рублей государственных средств. Возмещено государственным организациям 13,5 млн рублей. Привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 1014 человек, возбуждено 26 уголовных дел.

В текущем году областной комитет госконтроля продолжит целенаправленную работу по сопровождению стратегических направлений развития Витебской области и контроль за комплексным развитием Оршанского района, Полоцка и Новополоцка, а также за ситуацией в агропромышленном комплексе.

Первоочередные задачи – выявление резервов дополнительных поступлений в бюджет, обеспечение эффективного расходования государственных средств и материальных ресурсов, совершенствование системы имущественных отношений, оптимизация затрат и улучшение финансового состояния проблемных предприятий, пресечение необоснованного посредничества и выплаты зарплаты «в конвертах», сдерживание необоснованного роста цен на социально значимые товары, включая лекарственные средства.