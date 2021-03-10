За два месяца 2021 года в Беларуси зарегистрировано 6856 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 1537 юридических лиц и 5319 индивидуальных предпринимателей.

Так, в Брестской области зарегистрировано 115 юрлиц и 675 ИП, в Витебской – 90 юрлиц и 478 ИП, в Гомельской – 96 юрлиц и 607 ИП, в Гродненской – 93 юрлиц и 669 ИП, в Минской – 251 юрлиц и 835 ИП, в Могилевской – 96 юрлиц и 487 ИП и в Минске – 784 юрлиц и 1568 ИП.

Всего же в базе данных ЕГР содержится информация в отношении 366 613 юридических лиц, в том числе 155 421 действующих, и 1 134 045 индивидуальных предпринимателей, в том числе 272787 действующих.