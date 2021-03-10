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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ВЫСТАВИЛ НЕКОТОРЫМ ХОЗЯЙСТВАМ ОБЛАСТИ ОПЛАТУ ЗА УСЛУГИ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО
12:37 11.03.2021
ОАО «Витебский мясокомбинат» выставило некоторым хозяйствам области оплату за услуги, которые не совершило. Об этом пишет газета «Витебские вести».
Например, ЗАО «АСБ-Агро Новатор» Бешенковичского района был предъявлен платеж за работу по культивации почвы и посеву рапса, исходя из 60 отработанных часов. Однако фактически половина из указанного времени техника находилась на ремонте. По расчетам государственных контролеров, только за два дня хозяйству излишне предъявлено третья часть суммы от общей стоимости.
ОАО «АгроБоровинка» Шумилинского района были оказаны услуги по вспашке почвы. Согласно путевым листам, трактор отработал 68 часов, из которых 24 была на ремонте.
Кроме этого, мясокомбинату оплачивается прибыль из расчета 10% рентабельности, тогда как у большинства хозяйств этот показатель был отрицательным, у ряда – не превышал 1%. Предприятию предложено снизить уровень рентабельности и произвести необходимые перерасчеты.
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