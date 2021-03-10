В Гродненской области в 2020 году произведено 1383,9 тыс. тонн молока, что на 7,4% больше по сравнению с 2019 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 453,8 млн штук (на 13,1% больше).

Хозяйствами всех категорий за 2020 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 309,1 тыс. тонн (108,8% к уровню 2019 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на реализацию свиней (37,8%).

Крупного рогатого скота реализовано 36,8% от общего объема реализации (в 2019 году – 38,6%), птицы – 25,1% (25,9%).

Всего за 2020 год реализовано 116,8 тыс. тонн свиней (116,8% к уровню 2019 года), 113,9 тыс. тонн крупного рогатого скота (103,9%), 77,6 тыс. тонн птицы (105,4%).

На 1 января 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 700,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 657,8 тыс. голов свиней, 6 194,6 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.