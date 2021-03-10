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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОД ПОСТУПИЛО 39,6 МЛН РУБЛЕЙ


11:48 11.03.2021

В Беларуси сумма фактического поступления в бюджет налога на игорный бизнес на 1 января 2021 года составила 39,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, фактическое поступление подоходного налога с физических лиц, исчисленного с доходов в виде выигрышей, полученных от организаций, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса, на 1 января 2021 года составило 37,6 млн рублей.

На 1 января 2021 г. в Беларуси специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса выданы 117 юридическим лицам, из них деятельность фактически осуществлялась 103 лицензиатами; функционировало 2 виртуальных игорных заведения и 295 наземных игорных заведений, в том числе осуществляющих деятельность по содержанию казино – 26, деятельность по содержанию залов игровых автоматов – 195, деятельность по содержанию букмекерских контор – 102.

На учете в специальной компьютерной кассовой системе (СККС) состояло 6212 объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, в том числе 134 игровых стола, 5975 игровых автоматов, 103 кассы букмекерских контор.
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