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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ ШТАММОМ «БРИТАНСКОГО» КОРОНАВИРУСА ЗАФИКСИРОВАНЫ В БЕЛАРУСИ
11:31 11.03.2021
В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщает Telegram-канал Минздрава.
Как рассказала заведующая лабораторией Елена Гасич, в РНПЦ постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию страны. Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа - Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны.
«В образцах выявлена делеция в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для «британского» варианта вируса. Результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в 4 пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для «британского» варианта вируса. Для подтверждения циркуляции на территории Республики Беларусь новых вариантов SARS-CoV-2 с одним образцом проведено полногеномное секвенирование, результаты анализа которого в программе GISAID показали принадлежность исследуемого генома к «британскому» варианту», - проинформировала Елена Гасич.
По ее словам, развитие пандемии COVID-19 обусловлено в том числе проблемой изменчивости возбудителя. Этот феномен хорошо известен для РНК-геномных вирусов (например, грипп, ВИЧ) и позволяет возбудителям поддерживать и развивать популяцию за счет более эффективной адаптации к чувствительным клеткам. Для профилактики этого явления необходимо вести постоянный молекулярно-эпидемиологический мониторинг изменений генома возбудителя, физическое дистанцирование и вакцинация.
Напомним, что новый вариант вируса SARS-CoV-2, получивший наименование В.1.1.7 был обнаружен в ноябре 2020 года. Согласно данным ВОЗ, в общей сложности уже более 100 стран во всех шести регионах мира сообщили о случаях распространения «британского» варианта штамма коронавируса.
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