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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА ФЕВРАЛЬ НЕ ИНДЕКСИРУЮТСЯ


10:51 11.03.2021

С учетом индекса потребительских цен в феврале 2021 года минимальная заработная плата и денежные доходы населения индексироваться не будут. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты.

«По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за февраль 2021 г. к январю 2021 г. составил 101,9%. Поскольку индекс потребительских цен за февраль 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2021 г. индексации не подлежат», - говорится в сообщении.

Согласно закону, индексация денежных доходов может осуществляться в виде единовременного пересмотра размеров оплаты труда, пособий, стипендий.

Поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля 2021 г., денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль 2021 г. не подлежат.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

В соответствии с указом № 55 от 28 января 2006 г. норматив индексации денежных доходов за февраль 2021 г. составляет 262 рубля 87 копеек.

Поскольку индекс потребительских цен за февраль 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 г., минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 г., индексации за февраль 2021 г. не подлежит.

Размер минимальной заработной платы составляет 400 рублей.
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