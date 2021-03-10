Товар стоимостью порядка 143 тыс. рублей незаконно ввезти на территорию Евразийского экономического союза намеревался польский перевозчик. Нарушение выявлено гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Брузги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, при проведении таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса установлено, что в грузовом отсеке автомобиля помимо заявленного лекарственного порошка для приготовления раствора, находится иной товар. Последующий досмотр подтвердил, что более 35 тыс. тюбиков крема для фиксации зубных протезов перемещаются без документов. Намереваясь незаконно ввезти дорогостоящий товар, перевозчик хотел сэкономить порядка 40 тыс. рублей.

По факту недекларирования Гродненской региональной таможней начат административный процесс. За подобное правонарушение Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф – для юридического лица его размер составляет до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.