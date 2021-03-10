В Беларуси хотят не только создать собственную вакцину, но и запустить ее в промышленное производство. Такая информация прозвучала 10 марта на совещании по вопросам производства вакцины против COVID-19 с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

«Вакцина будет разработана - у нас сомнений в этом нет. Но создание отечественной вакцины имеет ряд условий», - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

Он пояснил, что речь идет не только о создании вакцины, но и о промышленном производстве.

«Основная работа сконцентрирована на базе РНПЦ, но успех возможен при совместной работе с заинтересованными коллегами», - отметил министр.

Создать прототип планируется к осени, а до конца года - опытно-промышленную партию.

Все возможности для этого есть - у РНПЦ есть опыт создания вакцин, в частности, против бешенства.

По словам директора центра Владимира Горбунова, «исследования идут. Скоро мы узнаем, как долго держится иммунитет после заболевания и после вакцинации».

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии - ведущее учреждение в стране в сфере вирусологии, микробиологии, эпидемиологии, паразитологии, иммунологии и ряда других дисциплин.