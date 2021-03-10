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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ НЕ ТОЛЬКО СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ ВАКЦИНУ, НО И ЗАПУСТИТЬ ДО КОНЦА ГОДА ЕЕ В ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
10:27 11.03.2021
В Беларуси хотят не только создать собственную вакцину, но и запустить ее в промышленное производство. Такая информация прозвучала 10 марта на совещании по вопросам производства вакцины против COVID-19 с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
«Вакцина будет разработана - у нас сомнений в этом нет. Но создание отечественной вакцины имеет ряд условий», - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.
Он пояснил, что речь идет не только о создании вакцины, но и о промышленном производстве.
«Основная работа сконцентрирована на базе РНПЦ, но успех возможен при совместной работе с заинтересованными коллегами», - отметил министр.
Создать прототип планируется к осени, а до конца года - опытно-промышленную партию.
Все возможности для этого есть - у РНПЦ есть опыт создания вакцин, в частности, против бешенства.
По словам директора центра Владимира Горбунова, «исследования идут. Скоро мы узнаем, как долго держится иммунитет после заболевания и после вакцинации».
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии - ведущее учреждение в стране в сфере вирусологии, микробиологии, эпидемиологии, паразитологии, иммунологии и ряда других дисциплин.
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