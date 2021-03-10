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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ТАКСИ В МИНСКОМ РЕГИОНЕ ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 30 НАРУШЕНИЙ С НАЧАЛА МАРТА
10:22 11.03.2021
Специалисты Транспортной инспекции в ходе проверки в Минском регионе такси с начала марта выявили более 30 нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции, в числе нарушений - отсутствие техосмотра. Таких случаев инспекторы зафиксировали более 10. О техническом состоянии автомобиля остается только догадываться.
В отношении нарушителей приняты соответствующие меры реагирования.
Сотрудники инспекции напоминают, что срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении такси составляет 6 месяцев. Проходить государственный технический осмотр автомобиля-такси нужно не реже 2 раз в год. Данное требование распространяется на легковые авто, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров. Это правило распространяется также на автобусы и другие транспортные средства, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров.
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