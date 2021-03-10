Специалисты Транспортной инспекции в ходе проверки в Минском регионе такси с начала марта выявили более 30 нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции, в числе нарушений - отсутствие техосмотра. Таких случаев инспекторы зафиксировали более 10. О техническом состоянии автомобиля остается только догадываться.

В отношении нарушителей приняты соответствующие меры реагирования.

Сотрудники инспекции напоминают, что срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении такси составляет 6 месяцев. Проходить государственный технический осмотр автомобиля-такси нужно не реже 2 раз в год. Данное требование распространяется на легковые авто, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров. Это правило распространяется также на автобусы и другие транспортные средства, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров.