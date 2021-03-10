В Гомельской области за 2020 год произведено 995,5 тыс. тонн молока, что на 3,5% меньше к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 469,6 млн штук, или на 2% больше по сравнению с 2019 годом.

Хозяйствами всех категорий за 2020 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 200,8 тыс. тонн (95,7% к уровню 2019 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на крупный рогатый скот (35,4%).

Птицы реализовано 35,1% от общего объема реализации (в 2019 году – 35,4%), свиней – 29,2% (27%).

Всего за 2020 год реализовано 71,1 тыс. тонн крупного рогатого скота (90,8% к уровню 2019 года), 70,5 тыс. тонн птицы (94,8%), 58,6 тыс. тонн свиней (103,5%).

На 1 января 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 659,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 388,9 тыс. голов свиней, 6 446,5 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.