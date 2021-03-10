В январе 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 4860 млн долларов США, увеличившись к уровню января 2020 г. из расчета в текущих ценах на 14,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт вырос на 19,3% до 2434,7 млн долларов, импорт – на 9,9% до 2425,3 млн долларов.

По итогам января 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 24,4%, импорт – на 7,7%.

Средние цены экспорта снизились на 4,1%, импорта – возросли на 2,1%.