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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ НА 19,3%
09:19 11.03.2021
В январе 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 4860 млн долларов США, увеличившись к уровню января 2020 г. из расчета в текущих ценах на 14,4%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт вырос на 19,3% до 2434,7 млн долларов, импорт – на 9,9% до 2425,3 млн долларов.
По итогам января 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 24,4%, импорт – на 7,7%.
Средние цены экспорта снизились на 4,1%, импорта – возросли на 2,1%.
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