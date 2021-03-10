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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 1,9%, С НАЧАЛА ГОДА – ДО 3,1%
18:10 10.03.2021
В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,9%, с декабрем 2020 г. – 103,1%.
Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-февраль текущего года цены выросли по сравнению с январем-февралем 2020 года на 8,2%. При этом годовая инфляция в Беларуси в феврале ускорилась до 8,7%.
Цены на продовольственные товары в феврале выросли по сравнению с январем на 1,8%, с начала года - на 2,4%. В годовом выражении цены на продукты в феврале выросли на 7,8%. За январь-февраль 2021 года к январю-февралю 2020 года – на 7,2%.
Непродовольственные товары в феврале подорожали на 1,1% по сравнению с январем, с начала года - на 7,7%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в феврале на 9,4%. За январь-февраль 2021 года к январю-февралю 2020 года – на 9,1%.
Цены и тарифы на услуги в феврале 2021 года по сравнению с январем повысились на 3,4%, с начала года - на 3,7%. В годовом выражении услуги в феврале подорожали на 9,2%. За январь-февраль 2021 года к январю-февралю 2020 года – на 8,6%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 102%.
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